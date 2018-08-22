Hatay, Diallo’yu transfer etti

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Gine Milli Takım oyuncusu Abdoulaye Sadio Diallo'yu 1 yıllığına transfer etti. Kulüp iletişim direktörü Murat Bereket, orta sahası için önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirtti. Sportif direktör Gökhan Zan eşliğinde Diallo'nun sözleşme imzaladığını aktaran Bereket, "Kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

BAŞARI DİLEDİ

Direktör Bereket, "Geçen sene Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor forması giyen Gineli yeni transferimiz Türkiye'deki kariyeri öncesi Fransa ekipleri Bastia, Rennes ve Lorient gibi takımların formalarını giydi. Diallo'ya Hatayspor'a hoşgeldin der, bordo-beyaz formamızla üstün başarılar dileriz" şeklinde konuştu.