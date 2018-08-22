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Hatay, Diallo’yu etti

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018
Hatay, Diallo’yu transfer etti

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Gine oyuncusu Abdoulaye Sadio Diallo'yu 1 yıllığına etti. Kulüp iletişim direktörü Murat Bereket, orta sahası için önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirtti. Sportif direktör Gökhan Zan eşliğinde Diallo'nun sözleşme imzaladığını aktaran Bereket, "Kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

BAŞARI DİLEDİ
Direktör Bereket, "Geçen sene Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor forması giyen Gineli yeni transferimiz 'deki kariyeri öncesi Fransa ekipleri Bastia, Rennes ve Lorient gibi takımların formalarını giydi. Diallo'ya Hatayspor'a hoşgeldin der, bordo-beyaz formamızla üstün başarılar dileriz" şeklinde konuştu.

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Hatay, Diallo’yu transfer etti
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