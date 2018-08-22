Kaleci Günay’dan bir yıllık imza

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, kaleci Günay Güvenç'i bir yıllığına kadrosuna kattı. Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen 27 yaşındaki kalecinin, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı. Başkan Konukoğlu çok tecrübeli bir isimle anlaştıklarını belirtti. Başkan Konukoğlu, "Deneyimli kaleci Göztepe formasıyla Spor Toto 1. Lig şampiyonluğunun kazanmasında önemli rol oynadı. Kariyerinde 147 resmi müsabakaya çıkan Günay, bu karşılaşmaların 46'sında kalesini gole kapatmayı başardı. Türkiye A2 Milli Takımı'nın da kalesini 4 kez koruyan başarılı eldiven, bu sezon takımımızın başarısı için ter dökecek" dedi

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