Sarıçam’da ekipler görev başında

SARIÇAM Belediye Başkanı Bilal Uludağ, belediye bünyesinde çalışanları birimlerinde ziyaret ederek bayramlaştı. Bilal Uludağ, "Sizler bizim için önemlisiniz. Biz bir takımız ve sizlerle varız. Hepinizin mübarek Kurban Bayramı kutlu olsun" derken, bayram süresince de nöbetçi olan ekiplerin işbaşında olacağını vurguladı. Başkan Uludağ kurbanlık satış ve kesim yerleri Mehmet Akif ve Adnan Kahveci Bulvarındaki yerlerde İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin 24 saat denetim yaptığını belirtti. Uludağ, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kurbanlarını alabilirler. Kurbanlıklar geldiği günden itibaren kontrol altında. Özellikle ilçe dışından gelenlerin sağlık açısından kontrolleri yapılıyor" dedi.

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