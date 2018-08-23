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3D laboratuvarın üretim kapasitesi artırıldı

Giriş Tarihi: 23.8.2018
3D laboratuvarın üretim kapasitesi artırıldı
YAKIN Doğu Üniversitesi NEU3D Laboratuarı tarafından yapılan ve doku mühendisliği, biyomalzeme, kanser ve ilaç araştırmaları alanında önemli bir cihaz görevi görecek olan 3D Biyo- Yazıcının üretime hazırlandığı ve 3D Laboratuvara yeni bir 3 boyutlu yazıcı eklendiği bildirildi. Geleceğin teknolojisi olarak görülen 3 boyutlu biyo-yazıcıda son aşamaya gelindiği, elektronik devre dizaynının nde üretimi tamamlanarak yazıcının üzerindeki yerini aldığı belirtildi. Biyo-yazıcının dış kutusunun dizaynın da tamamlanıp üretildikten sonra yazıcının kullanıma hazır hale geleceği belirtildi.
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3D laboratuvarın üretim kapasitesi artırıldı
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