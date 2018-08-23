3D laboratuvarın üretim kapasitesi artırıldı

YAKIN
Doğu Üniversitesi NEU3D Laboratuarı tarafından yapılan ve doku mühendisliği, biyomalzeme, kanser ve ilaç araştırmaları alanında önemli bir cihaz görevi görecek olan 3D Biyo- Yazıcının üretime hazırlandığı ve 3D Laboratuvara yeni bir 3 boyutlu yazıcı eklendiği bildirildi. Geleceğin teknolojisi olarak görülen 3 boyutlu biyo-yazıcıda son aşamaya gelindiği, Biyo-yazıcının
elektronik devre dizaynının Yakın Doğu Üniversitesi
nde üretimi tamamlanarak yazıcının üzerindeki yerini aldığı belirtildi. Biyo-yazıcının dış kutusunun dizaynın da tamamlanıp üretildikten sonra yazıcının kullanıma hazır hale geleceği belirtildi.