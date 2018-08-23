Fındıkpınarı’nda şampiyon Kuyuluk

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce, Ağrı Eleşkirt'de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan anısına düzenlenen Fındıkpınarı Futbol Turnuvası'nın şampiyonu, rakibini 2-0 ile geçen Kuyuluk oldu. Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı mahallesindeki sahada Kuyuluk ile Uzunkaş arasında oynanan final müsabakasını; Şehit Doğan'ın ailesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Özgür, Kuzucubelen Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Hasan Yurt, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda futbolsever izledi. Başlama vuruşundan son düdüğe kadar üstün bir oyun sergileyen Kuyuluk, rakibini 2-0 yenerek kupaya uzandı. Şehit Doğan'a Allah'tan rahmet dileyen Kocamaz, "Birçok zafere imza atmış ceddimiz bugün de aynı şevk ve heyecan ile ülkenin birliği için mücadele ediyor. Bu topraklar kutsal olduğu için içten ve dıştan hainler her defasında ülkemizi, insanlarımızı, milletimizi hedef alıyor. Bizlerin bu topraklarda hür ve bağımsız yaşaması için mücadele ederken cennete uçan şehidimiz İsmail Hakkı Doğan'a rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

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