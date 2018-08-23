Galip geleceğiz

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek olan Gazişehir Gaziantep zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan çalışmada taktik ağırlıklı bir antrenman yapan Gazişehir'de yüzler gülüyor. Teknik adam Koşukavak, Adana Demirspor'un çok güçlü bir rakip olduğunu söyledi.

RAKİBİMİZ GÜÇLÜ

Maç gününe kadar gerekli önlemleri alacaklarının altını çizen

Yalçın Koşukavak, "Taraftarlarımıza bu maçta büyük iş düşecek. Heyecanlı, çekişmeli bir 90 dakika izleyeceğiz. Rakibimiz yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Ancak biz de güçlü oyunculara sahip bir takımız. Kazanmak için çıkacağız" şeklinde konuştu.



BAŞKAN GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Öte yandan yöneticiler Settar Konukoğlu ve Yusuf Demsoy'un da katıldığı antrenman öncesinde futbolcularımızla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi ve dev Türk bayrağıyla fotoğraf çektirildi. Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise futbolcularımızla görüntülü konuşma üzerinden bayram tebriğinde bulundu.