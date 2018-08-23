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Galip geleceğiz

teknik patronu , zorlu Demirspor maçı öncesi konuştu: Taraftarımızın desteğiyle mutlu sona ulaşacağız

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Galip geleceğiz

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Demirspor'u konuk edecek olan zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör yönetiminde yapılan çalışmada taktik ağırlıklı bir antrenman yapan Gazişehir'de yüzler gülüyor. Teknik adam Koşukavak, Adana Demirspor'un çok güçlü bir rakip olduğunu söyledi.

RAKİBİMİZ GÜÇLÜ
Maç gününe kadar gerekli önlemleri alacaklarının altını çizen
Yalçın Koşukavak, "Taraftarlarımıza bu maçta büyük iş düşecek. Heyecanlı, çekişmeli bir 90 dakika izleyeceğiz. Rakibimiz yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Ancak biz de güçlü oyunculara sahip bir takımız. Kazanmak için çıkacağız" şeklinde konuştu.


BAŞKAN GÖRÜNTÜLÜ ARADI
Öte yandan yöneticiler Settar Konukoğlu ve Yusuf Demsoy'un da katıldığı antrenman öncesinde futbolcularımızla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi ve dev Türk bayrağıyla fotoğraf çektirildi. Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise futbolcularımızla görüntülü konuşma üzerinden bayram tebriğinde bulundu.

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