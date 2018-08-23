Mahalle savaş alanına döndü

Adana'da sokakta oyun oynayan çocukların arasında çıkan kavgaya ailelerde katılınca olay büyüdü. Polis havaya ateş ettikten sonra biber gazı kullanarak kavgaya müdahale ederek kavgayı yatıştırdı. Olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; sokakta oynayan çocuklar arasında kavga çıkınca aileler bir biriyle tartışmaya başladı.

UZUN SÜRE SONRA YATIŞTI

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis kavgayı ayırmak istedi ancak buna rağmen taraflar kavga etmeye devam edince polis takviye ekip istedi. Polis, öfkeli kalabalığa yatıştırmak için önce havaya bir el ateş etti daha sonra biber gazı kullandı. Olay bir süre sonra yatıştırıldı.