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Mahalle savaş alanına döndü

’da bayramın birinci günü sokakta ın kavgasına aileler katılınca polis olaya biber gazı ile müdahale etti

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018
Mahalle savaş alanına döndü

'da sokakta ın arasında çıkan kavgaya ailelerde katılınca olay büyüdü. Polis havaya ateş ettikten sonra biber gazı kullanarak kavgaya müdahale ederek kavgayı yatıştırdı. Olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı meydana geldi. İddiaya göre; sokakta oynayan çocuklar arasında kavga çıkınca aileler bir biriyle tartışmaya başladı.

UZUN SÜRE SONRA YATIŞTI
Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis kavgayı ayırmak istedi ancak buna rağmen taraflar kavga etmeye devam edince polis takviye ekip istedi. Polis, öfkeli kalabalığa yatıştırmak için önce havaya bir el ateş etti daha sonra biber gazı kullandı. Olay bir süre sonra yatıştırıldı.

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Mahalle savaş alanına döndü
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