‘Bu yaz camideyim’ projesinin finali gerçekleşti

GENÇ MÜSİAD
Mersin, çocuklara cami sevgisini aşılamak ve Kur'an-ı Kerim öğrenmeye teşvik etmek amacı ile geliştirdiği 'Bu yaz camideyim' projesi kapsamında Hz. Hamza Camii'nde düzenlediği etkinlikte Kur'an kursu öğrencilerine okul çantası ve seccade dağıttı. 'Bu yaz camideyim' projesinin final etkinliğine AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan
, Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, MÜSİAD Mersin Şube
Başkanı Serdar Yıldızgörer
, Genç
MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Metin Tümen
, Toroslar İlçe Müftüsü Mehmet Ali Cingöz katıldı. 8 haftalık eğitim sonrasında Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklar, etkinlik kapsamında katılımcılara şiir okudular. Çocukları camiye teşvik etmek amacı ile geliştirilen projeden dolayı MÜSİAD Mersin'i tebrik eden AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, "Çocuklarımız ileride dinimizin ve ülkemizin değerlerine sahip çıkacaklardır. Bu açıdan çocuklarımızı camiye teşvik ederek değerlerimizi ve dinimizi öğretmek gerekiyor. Anne ve babalar bu konularda duyarlı olarak, çocuklarımızı kültürümüzün ve dinimizin güzelliklerini, ibadet etmeyi ve dürüst insan olma ruhunu öğrenmeleri için camilere teşvik etmeleri gerekiyor" dedi. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, "Çocukların iyiyi ve doğruyu, dinimizin tüm güzelliklerini öğrenmeleri ve gelecek nesillerimizin de bu ruhla yetişmeleri adına çocuklarımızı tatillerde camilere teşvik etmeliyiz" dedi. Genç MÜSİAD Mersin Başkanı Metin Tümen ise, "Bizler çocuklarımızın ve genç kardeşlerimizin dini kültürlerini hissetmeleri ve doğru yolda ilerlemeleri adına bu tarz projelere önem veriyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizleri mutlu etmeye yetiyor" diye konuştu.