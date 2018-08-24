Mezunlarımız büyük projelerde iş bulma şansı yakalıyor

GAZİANTEP'TEKİ Hasan Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ), Türkiye'de mezunları en hızlı iş bulan 10 üniversite arasında yer alması sevinçle karşılandı. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, üniversitelerin nitelikli insan kaynağı yetiştiren kurumlar olduğunu, kendilerinin de öğrencilerini bu doğrultuda yetiştirdiklerini söyledi.

"BEKLEDİĞİMİZ BİR DURUM"

Dünyada üniversitelerin başarılarının ve kalitelerinin mezun ettiği öğrencilerin sektörde tercih edilebilirlikleri ve iş bulma hızlarıyla ölçüldüğünü anlatan Yılmaz, "Mezunlarınızın yüzde kaçı ilk 6 ayda ya da ilk 1 yılda iş buluyor. Bunun gibi birtakım endeksler vardır. Şimdi Türkiye'de de bu ölçülmeye başladı. En son ölçümlerde HKÜ mezunları en hızlı iş bulan ilk 10 üniversite arasında 9. sırada. Bu zaten bizim beklediğimiz bir şeydi" dedi.

PRATİK VE TEORİK EĞİTİMİ BİRLİKTE ALIYORLAR

Rektör Yılmaz, öğrencileri iş görüşmelerine gönderdiklerini, sektörle tanıştırdıklarını ve onlara sektörden akıl hocaları, duayenler atadıklarını dile getirerek, "Proaktif kariyer planlamamız nedeniyle öğrencilerimiz mezun olduklarında firmaların istedikleri yönde eğitilmiş oluyorlar. Bu da iş bulmalarını kolaylaştırıyor. Şu anda üçüncü havalimanına gittiğimiz zaman çok sayıda mezunumuz çalışıyor. Bu da bize gurur veriyor" diye konuştu. HKÜ'nün kendisini inovatif ve proaktif bir üniversite olarak tarif etiğini vurgulayan Yılmaz, "Kariyer planlamasını da birinci sınıftan başlayarak mezun olana kadar proaktif olarak sürdürüyor. Bunu da sektörle iş birliği içerisinde yaptığımız bir eğitim modelimiz var. İnşaat, mimarlık, elektrik- elektronik, bilgisayar mühendisliği gibi mezunlarımız aldıkları kaliteli eğitim sayesinde, pratiği de teorik eğitimle birlikte aldıkları için Türkiye'nin büyük projelerinde rahatlıkla iş bulma şansını yakalıyorlar" şeklinde konuştu.