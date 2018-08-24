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Pamuk: Barış, sevgi ve huzur getirsin

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Pamuk: Barış, sevgi ve huzur getirsin
AKDENİZ Belediye Başkanı , "Bizi biz yapan insani, vicdani, ahlaki ve dini değerlerimizin en yüksek seviyede yaşandığı bayramlarımız; toplumun tüm kesimlerinin buluşup kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir" dedi. Milli ve manevi değerlere sahip çıkıp geleceğe taşımanın önemine dikkat çeken Başkan Pamuk, "Bayramlar, sevgi ve saygının, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, paylaşma, dayanışma ruhunun en yoğun şekilde yaşandığı günlerdir" dedi. Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Bütün İslam Âleminin ve vatandaşlarımızın Mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder; bayramın; tüm dünyada barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim" dedi.
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Pamuk: Barış, sevgi ve huzur getirsin
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