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: Trafik uyarılarını dikkate alın

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Veysel Sarı: Trafik uyarılarını dikkate alın
TÜRKİYE Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) yönetim Kurulu üyesi ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı , "Bayram tatili değerlendirmek için yola çıkanların uyması gereken ilk kural, 'trafik kurallarına uymalarıdır'. Kazaları araçlar değil, sürücüleri yapar" dedi. Sarı, "Bayramları bayrak gibi yaşamak, bayramların acıların yaşandığı günler olmaması sürücülerin kurallara uyması ile mümkün olacaktır. Kurban bayramı nedeniyle 9 günlük tatili değerlendirmek için yola çıkanların uyması gereken ilk kural, 'trafik kurallarına uymalarıdır'. Ulusça çok büyük acılar yaşamamıza neden olan önü alınamıyorsa şapkamızı önümüze koyarak bu kazaların sebebini empati yaparak bulmak zorundayız" dedi.
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Veysel Sarı: Trafik uyarılarını dikkate alın
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