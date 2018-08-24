Veysel Sarı: Trafik uyarılarını dikkate alın

TÜRKİYE
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) yönetim Kurulu üyesi ve Mersin
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı
, "Bayram tatili değerlendirmek için yola çıkanların uyması gereken ilk kural, 'trafik kurallarına uymalarıdır'. Kazaları araçlar değil, sürücüleri yapar" dedi. Sarı, "Bayramları bayrak gibi yaşamak, bayramların acıların yaşandığı günler olmaması sürücülerin kurallara uyması ile mümkün olacaktır. Kurban bayramı nedeniyle 9 günlük tatili değerlendirmek için yola çıkanların uyması gereken ilk kural, 'trafik kurallarına uymalarıdır'. Ulusça çok büyük acılar yaşamamıza neden olan kazaların
önü alınamıyorsa şapkamızı önümüze koyarak bu kazaların sebebini empati yaparak bulmak zorundayız" dedi.