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Zooloji ve ’ne yoğun ilgi

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Zooloji ve Doğa Müzesi’ne yoğun ilgi
GAZİANTEP'TE hem nesilleri tükenen hem de varlıklarını sürdüren vahşi hayvanların dondurularak tanıtıldığı Zooloji ve , ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Müzede, 4,5 metre boyundaki mamut ve gergedanın yanı sıra birçok nesli tükenmiş hayvanın iskeleti de yer alıyor. Doğadan avlanma canlandırmaları gibi gerçeği aratmayan müzede, yırtıcı kuşlar ve perde ayaklılar gibi kanatlı hayvanlar, doğal yaşam alanlarında yeniden canlandırılarak sergileniyor. Su altı dünyasından deniz canlıları, kurutma işlemi ile gerçeğinden ayırması zor bir şekilde ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Yılan, timsah ve balıklardan oluşan birçok hayvan ise, özel bir sıvıyla dolu kavanozda sergileniyor. Gaziantep ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı , "'de ve Avrupa'da ilk defa bir hayvanat bahçesi içerisinde doğa ve zooloji müzesi kurulmuştur. 120 tür ve 200 hayvan bulunmaktadır" dedi. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Çünkü insanlar kitaplarda gördükleri hayvanları burada birebir doldurulmuş olarak görüyorlar. Özellikle öğrencilerin çok büyük ilgisini çekmektedir. Gelen ziyaretçiler yüzlerce hayvanı burada rahatlıkla görebilirler" diye konuştu.
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Zooloji ve Doğa Müzesi’ne yoğun ilgi
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