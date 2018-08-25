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Başkan Tuna’ya spora katkı plaketi

’nin destek verdiği ‘Trafikte Empati Hareketi’ söylemi ile hayata geçirilen ‘Motorcu Dostu Trafik’ sosyal sorumluluk projesi söyleşisi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlendi

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Başkan Tuna’ya spora katkı plaketi

'in Toroslar İlçe Belediye Başkanı 'ya na yaptığı katkılar nedeniyle Türkiye Motosiklet Federasyonu () tarafından plaket verildi. TMF'nin destek verdiği 'Trafikte Empati Hareketi' söylemi ile hayata geçirilen 'Motorcu Dostu Trafik' sosyal sorumluluk projesi söyleşisi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Katılımcılara güvenli sürüşün ve güvenlik donanımlarının önemini anlatan motosiklet tutkunu söyleşide, tek başına motosikletle dünya turuna çıktığı yol deneyimlerini paylaştı. Söyleşinin ardından Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, sosyal sorumluluk projesine sunduğu katkılarından dolayı motosiklet tutkunu ve akademisyen Asil Özbay'a teşekkür plaketi verdi. TMF Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü (MESK) Başkanı Ganim Umu ise Başkan Hamit Tuna'ya motor sporlarına sunduğu destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

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Başkan Tuna’ya spora katkı plaketi
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