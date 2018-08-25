Genç kızın unuttuğu çantayı alan şahıs cezaevine konuldu

ADANA'DA, parkta, 8 yaşındaki oğlunu para istemesi için yanına gönderdiği genç kızın bankın üzerinde unuttuğu çantayı alan Ali S. (26), tutuklandı. Olay, önceki gün Reşatbey Mahallesi'ndeki Abidin Dino Parkı'nda meydana geldi. Parkta dinlenen Fatma Zop, telefonla konuşurken yanına gelen bir çocuk para istedi. Bu sırada rahatsız olan Zop, kalkıp gitti. Fatma Zop, içerisinde 30 TL para ve banka kartlarının bulunduğu çantasını ise bankta unuttu. Durumu fark eden Zop, döndüğünde bankta unuttuğu çantasını bulamayınca polise haber verdi. Çevredeki güvenlik kameralarını tarayan ekipler, çantayı alan kişinin Ali S. olduğunu belirledi. Sivil ekipler, Atatürk ve Çakmak caddeleri ile olayın yaşandığı parkta önlem aldı. Dikkat çekmemek için ayakkabı boyacısı, oyuncak, simit, çekirdek ve pamuk şekeri satıcıları kılığına giren ekipler, Ali S.'yi bir parkta gözaltına alındı.

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