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Vali , trafik denetimine katıldı

Su “Hatalı sürücüye kırmızı düdük” kampanyası kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Vali Ali İhsan Su, trafik denetimine katıldı

Su, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı'nda yol uygulamasına katılarak çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıttı. Vali Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hasan Basri Uçar'ın eşlik ettiği etkinlikte ilk olarak Trafik Denetleme Şube Müdürü Aliye Yeter'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ÇOCUKLARA HEDİYE DAĞITTI
Trafik ekipleri tarafından durdurulan araç sürücülerine güvenli yolculuk konusunda hatırlatmalarda bulunan Vali Su, vatandaşların da yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bayram tatilinde kazaları en aza indirmek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 150 noktada seyyar ve sabit olmak üzere trafik denetimleri gerçekleştirildiğini söyledi. Uygulamanın ardından Erdemli ilçesine geçen Vali Su, Ayaş'ta trafik denetimine katılarak, "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyası kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

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Vali Ali İhsan Su, trafik denetimine katıldı
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