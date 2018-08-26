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Aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı, 1 yaralı
OSMANİYE'DE aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen da 1 kişi yaralanırken, araçlarda ki 7 kişi ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza Kadirli Karayolu Cevdetiye Beldesinde meydana geldi. Kadirli yönünden Osmaniye'ye doğru ilerleyen idaresindeki 01 YD 429 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen ve Karataş Mahallesi mevkiinde sola dönüş yapmak isteyen idaresindeki 80 KM 896 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği kazada Necip Çamsarı hafif şekilde yaralanırken, tedavisi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Diğer sürücü İbrahim Deveci ve 6 yolcu yara almadan kurtuldu. Araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı, 1 yaralı
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