Dr. Yıldız, sıcaklarda sağlığınıza özen gösterin

DR
. Suat Günsel Girne Üniversitesi
Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız güneş çarpmaları, kusma, ishal, alerji, zatürre ve birçok akut enfeksiyonun sıklıkla görüldüğü bu aylarda çocukların, gebelerin, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olanların sağlıklarına daha fazla özen göstermeleri ve tedavilerini aksatmamaları uyarısında bulundu. Aşırı sıcaklar nedeniyle kullanılan klimaların da solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkarttığını vurgulayan Dr. Yıldız, "Yoğun klima kullanımı nedeniyle üst solunum yolları enfeksiyonları, alerjileri artış gösterebilmekte ve aşağı solunum yollarının bir hastalığı olan zatürrenin gelişimi kolaylaşmaktadır. Bu risklerden korunmak için klima temizliğine ve filtrelerin düzenli değiştirilmesine dikkat edilmesi, dış ile iç ortam arası ısı farklılığını 6-7 C'den fazla olmamasına dikkat edilmesi gerekir" dedi.