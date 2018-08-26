Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Dr. Yıldız, sıcaklarda sağlığınıza özen gösterin

Dr. Yıldız, sıcaklarda sağlığınıza özen gösterin

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Dr. Yıldız, sıcaklarda sağlığınıza özen gösterin
DR. Suat Günsel Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız güneş çarpmaları, kusma, ishal, alerji, zatürre ve birçok akut enfeksiyonun sıklıkla görüldüğü bu aylarda çocukların, gebelerin, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olanların sağlıklarına daha fazla özen göstermeleri ve tedavilerini aksatmamaları uyarısında bulundu. Aşırı sıcaklar nedeniyle kullanılan klimaların da solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkarttığını vurgulayan Dr. Yıldız, "Yoğun klima kullanımı nedeniyle üst solunum yolları enfeksiyonları, alerjileri artış gösterebilmekte ve aşağı solunum yollarının bir hastalığı olan zatürrenin gelişimi kolaylaşmaktadır. Bu risklerden korunmak için klima temizliğine ve filtrelerin düzenli değiştirilmesine dikkat edilmesi, dış ile iç ortam arası ısı farklılığını 6-7 C'den fazla olmamasına dikkat edilmesi gerekir" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dr. Yıldız, sıcaklarda sağlığınıza özen gösterin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN