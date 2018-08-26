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’den sonra eğitimi

Giriş Tarihi: 26.8.2018
İngilizce’den sonra Fransızca eğitimi
YAKIN Doğu İlkokulu, dil eğitiminin yanında 2018-2019 eğitim- öğretim yılında 2-5 yaş sınıf öğrencilerine ikinci dil eğitimi olarak 'yı müfredatına ekledi. Fransızca dil eğitimi 2, 3, 4 ve 5 yaş gurubu öğrencilere haftada iki gün birer saat olarak uygulamalı olarak verilecek. Hayata geçirilecek olan ikinci dil uygulaması ile Fransızca'yı öğrencilere öğretmek, öğrencilere öğrenecekleri dili sevdirmek ve farklı bir bakış açısı kazandırılması hedefleniyor. Yakın Doğu Okul Öncesi Müdürü Beklem Rıza, erken yaşta yabancı dil eğitiminin çocukta düşünsel ve zihinsel gelişime olumlu katkı sağladığını söyledi.
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İngilizce’den sonra Fransızca eğitimi
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