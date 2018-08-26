Mut zeytinyağına Avrupa’dan altın madalya

MERSİN'İN Mut
ilçesinde üretim yapan İzorya Zeytinyağı, İtalya
'daki Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması'ndan altın madalya
ile döndü. EVO International Olive Oil Contest IOOC tarafından düzenlenen yarışmada, 'Erken Hasat Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı' ile birincilik kürsüsüne çıkan İzorya'nın Genel Müdürü Erdoğan Şentürk, büyük gurur duyduklarını kaydetti. Yarışmanın zeytinyağı sektöründeki en prestijli etkinliklerden biri olduğunu belirten Şentürk, "Yüksek tonaj denince İspanya
, kaliteli ve katma değerli zeytinyağı denince de İtalya akla gelir. Bu açıdan Mut ilçemizde ürettiğimiz zeytinyağı ile ödül almak, bizim için son derece önemli. Birçok uluslararası yarışmadan ödül aldık. Başarı bizi heyecanlandırıyor. Böylelikle daha özverili çalışıyoruz" dedi.