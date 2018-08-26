Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Mut zeytinyağına Avrupa’dan altın madalya

zeytinyağına Avrupa’dan

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Mut zeytinyağına Avrupa’dan altın madalya
MERSİN'İN ilçesinde üretim yapan İzorya Zeytinyağı, 'daki Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması'ndan ile döndü. EVO International Olive Oil Contest IOOC tarafından düzenlenen yarışmada, 'Erken Hasat Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı' ile birincilik kürsüsüne çıkan İzorya'nın Genel Müdürü Erdoğan Şentürk, büyük gurur duyduklarını kaydetti. Yarışmanın zeytinyağı sektöründeki en prestijli etkinliklerden biri olduğunu belirten Şentürk, "Yüksek tonaj denince , kaliteli ve katma değerli zeytinyağı denince de İtalya akla gelir. Bu açıdan Mut ilçemizde ürettiğimiz zeytinyağı ile ödül almak, bizim için son derece önemli. Birçok uluslararası yarışmadan ödül aldık. Başarı bizi heyecanlandırıyor. Böylelikle daha özverili çalışıyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mut zeytinyağına Avrupa’dan altın madalya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN