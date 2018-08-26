Toros kaplanı Afyon’u bekliyor

danaspor bugün Spor Toto
1. Lig'in 3. haftasında sahasında saat 21.45'te oynayacağı Afjet Afyonspor
maçı hazırlıklarını galibiyet parolası ila tamamladı. Teknik direktör Cihat Arslan
, oyuncularından galibiyet istedi. Arslan, "Zor bir karşılaşma olacak. Bunun bilinci ile sahaya çıkacağız. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz" dedi. FUTBOLCULARI ile sık sık toplantı yaparak durum değerlendirmesi yapan teknik adam Arslan, "Afyonspor ligin yeni takımlarından. Adana
'ya puan için geleceklerdir. Bunun için çok dikkatli olmalıyız. Gerekli önlemleri aldığımızı düşünüyorum. Saha ve seyirci avantajını kullanarak mutlu sona ulaşacağız" dedi