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Toros kaplanı Afyon’u bekliyor

por bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda ligin yeni takımlarından ’u ağırlayacak. Maç saat 21.45’te başlayacak

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Toros kaplanı Afyon’u bekliyor
danaspor bugün 1. Lig'in 3. haftasında sahasında saat 21.45'te oynayacağı maçı hazırlıklarını galibiyet parolası ila tamamladı. Teknik direktör , oyuncularından galibiyet istedi. Arslan, "Zor bir karşılaşma olacak. Bunun bilinci ile sahaya çıkacağız. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz" dedi. FUTBOLCULARI ile sık sık toplantı yaparak durum değerlendirmesi yapan teknik adam Arslan, "Afyonspor ligin yeni takımlarından. 'ya puan için geleceklerdir. Bunun için çok dikkatli olmalıyız. Gerekli önlemleri aldığımızı düşünüyorum. Saha ve seyirci avantajını kullanarak mutlu sona ulaşacağız" dedi
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Toros kaplanı Afyon’u bekliyor
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