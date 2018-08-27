Kiraz güldürdü

Niğde
'nin
Ulukışla ilçesinde bağlı, kiraz
ıyla ünlü Darboğaz köyünde bu yıl yaklaşık 2 bin ton kiraz hasadı yapıldı ve 15 milyon lira gelir elde edildi. Kirazın büyük çoğunluğu ihraç edildi. Bolkar Dağları'nın 2 bin rakımlı Kapaklı ve Çukuryayla mevkiinde yetiştirilen son hasat kirazların toplanmasıyla bu yılın kiraz hasadı tamamlandı. Darboğaz Muhtarı Durmuş Güven, kirazın tamamına yakınının ihraç edildiğini belirterek, "Darboğaz kirazı bu yıl Avrupa ülkeleri yanı sıra, Rusya
, İran
, Irak
'a ihraç edildi. Çok az da olsa Türkiye
'deki özel otellerin talebi üzerine iç piyasanın tüketimine verildi. Kirazımız kilosu 5 ile 8 TL arasında alıcı buldu" dedi.