Koşukavak: maçın hakkı bu değildi

Spor Toto
1. Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor
'a evinde 1-0 mağlup olan Gazişehir Gaziantep
'te moraller bozuldu. Teknik direktör Yalçın Koşukavak
, iyi mücadele ettiklerini fakat aradıkları golü bir türlü bulamadıklarını söyledi. Koşukavak yenilen golle takımın moralinin düştüğünü belirterek, "Mağlubiyete baktığımız zaman kötü bir sonuç. Olmaması gerekiyordu. Geçen haftaki İstanbul
beraberliğinden sonra bu biraz daha yıpratıcı kabul etmek lazım" dedi. SADECE POTE VARDI
Yalçın Koşukavak, "Oyuna baktığımız zaman maçın ilk 20 dakikasında sahada olamadığımızı söyleyebilirim. Bir duran top gol, bir duran top daha penaltı. İlk yarı bir pozisyon bulmadılar. İkinci yarı sahada bir Pote
vardı. Bize gelince biz SPOR Toto 1. Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda Denizli
spor ile berabere kalarak 1 puan alan Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Deplasmandan alınan 1 puanı, her puanın önemli olduğu bu ligde kazanç olarak görüyoruz. Bu ligin yeni bir takımı olarak her geçen hafta yere daha sağlam basıyoruz" diye konuştu.
Ligde yeni bir takım olduklarını ve her maç ile deneyim kazandıklarını söyleyen Palut, "Buraya gelirken zor bir maç olacağını biliyorduk çünkü Denizlispor geçen hafta Adana
Demirspor deplasmanında çok etkili bir oyunla 3 puanı aldı. Maça iyi hazırlanmıştık. Haftalar ilerledikçe daha taraftarlarımıza iyi bir Hatayspor izleteceğiz" dedi. Gazişehir Gaziantep'i deplasmanda Pote'nin tek golü ile deviren Adana Demirspor, Gaziantep'te taraftarına bayram yaşattı. Teknik direktör Hakan Kutlu
oyuncularını kutladı. Kutlu, "23 yeni oyuncu ve çok geç toplanan bir takımdık. Buna rağmen Karabük
maçına iyi başladık daha sonra geçen hafta Denizli maçında oyun ortadaydı bir şanssız golle yenildik. Bu mağlubiyete rağmen büyük bir kenetlenme gösterdik" dedi. "GAZIŞEHIR karşısında oyunumuzun biraz daha üzerine koyup mücadele ettik" diye konuşan Kutlu, "Maça gerçekten çok iyi başladık. Girdiğimiz net pozisyonlar vardı. Kaçırdığımız bir penaltı. Ancak 2-3 dakika sonra golü bulduk. İlk yarı rakibimize çok fazla gol pozisyonu vermedik. Maçın ikinci yarısında fiziksel açıdan düşeceğimizi tahmin ediyorduk. Bunun için biraz ikinci bölgede tutmayı tercih ettik. Hızlı kontra ataklar denedik bunda da başarılı olduk" dedi. KUTLU, "Şükürler olsun biz pozisyonları değerlendirdik onlar değerlendiremedi. Bu galibiyetle moral bulduk. Çok önemli bir deplasmandan çok güçlü bir rakipten üç puan aldık. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aldığımız bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. DEMİRSPOR'UN YÜZÜ GÜLÜYOR
Gaziantep'ten mutlu dönen Adana Demirspor 'un teknik patronu Hakan Kutlu, "Çok önemli bir rakipten üç puan aldık" dedi KOŞUKAVAK: MAÇIN HAKKI BU DEĞİLDİ
Adana Demirspor'a tek golle telsim olan Gazişehir teknik adamı Yalçın Koşukavak, mağlubiyeti kabullenemedi. Yalçın Koşukavak, "Bu sonucu hak etmedik" dedi fazlasıyla efor sarf ettik. Ama maalesef futbol böyle bir oyun, atamayınca olmuyor. Bir gol bulsaydık oyun başka bir hal alabilirdi. Bence mağlubiyeti hak etmedik" diye konuştu.