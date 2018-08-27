Melih Abi: Bir konteynır yetmiyor çöpler yerlere saçılmış

Kurttepe Mahallesi'ndeki Suna Kan
Bulvarı'nda 3 kıraathane ve 3 kebapçı var.
Hepsi çöplerini aynı konteynıra atıyor.
Ama şu fotoya bakın.
Konteynir ağzına kadar dolu.
Başka çöp koyacak yer yok.
Kaç defa söylendi konteynır sayısı artırılsın diye.
Takan olmadı.
Soner Başkan bu duruma bir el at.
Belediyeye yapılan müracaata cevap veren de olmamış.
Çok çirkin bir görüntü.
Temizlik işlerinin sorumsuzluğu da göz önünde.
İnsanları bu çirkinliğe mecbur bırakmaya hakkınız yok!
Bir çöp konteynırı daha koyun çöpler dışarılara saçılmasın.
İşinizi doğru dürüst yapın… İş olsun diye yapmayın! Geri dönüşümcüler yolu kapatmayın
Burası
da Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi D Blok 20 nolu cadde.
Halini görüyorsunuz.
Okurumuz fotoğrafını atmış.
Yolun kenarı atıklarla dolu.
Geri dönüşümcüler her yeri kaplamış.
Berbat bir görüntü var.
Rüzgar çıkınca oradaki yığınlar çevreye yayılıyor.
Ya bunları içeri alın ya da yolun ortasına koymayın.
İşimizi yaparken çevremize neden zarar veririz ki!
Yolu kapatmaya da hakkınız yok!