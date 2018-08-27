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uyku bozukluğu yapıyor

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Sıcak hava uyku bozukluğu yapıyor
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil, larda uyku problemlinin sıkça karşılaşılan sorunlardan biri olduğunu belirterek, "Yetersiz uyku bitkin ve yorgun hissetme ile tahammülsüzlüğü de beraberinde getirmektedir" dedi. Yaz aylarında yaşanan önemli psikiyatrik yakınmalardan biri de uykusuzluk olduğunu vurgulayan Denizgil, "Buradaki en önemli faktör ise uykusuzluğun bipolar hastalığının, aşırı neşeli, haraketli vb. manik dönemi tetikleyebilmesidir. Ayrıca uykusuzluk gün içerisinde huzursuzluk, sinirlilik, tahammül edememe ve gerginliğe de yol açabilmekte, bu da gerek duygusal, gerek sosyal, gerekse profesyonel ilişkilerde yıpranma ya da bozulmaya yol açabilmektedir" diye konuştu.
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Sıcak hava uyku bozukluğu yapıyor
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