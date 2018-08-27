Sıcak hava uyku bozukluğu yapıyor

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Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil, sıcak hava
larda uyku problemlinin sıkça karşılaşılan sorunlardan biri olduğunu belirterek, "Yetersiz uyku bitkin ve yorgun hissetme ile tahammülsüzlüğü de beraberinde getirmektedir" dedi. Yaz aylarında yaşanan önemli psikiyatrik yakınmalardan biri de uykusuzluk olduğunu vurgulayan Denizgil, "Buradaki en önemli faktör ise uykusuzluğun bipolar hastalığının, aşırı neşeli, haraketli vb. manik dönemi tetikleyebilmesidir. Ayrıca uykusuzluk gün içerisinde huzursuzluk, sinirlilik, tahammül edememe ve gerginliğe de yol açabilmekte, bu da gerek duygusal, gerek sosyal, gerekse profesyonel ilişkilerde yıpranma ya da bozulmaya yol açabilmektedir" diye konuştu.