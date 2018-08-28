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Ekinci: Artık önüne gelen müteahhit olamayacak

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018
Ekinci: Artık önüne gelen müteahhit olamayacak
MERSİN Yapı Müteahhitleri Derneği () Başkanı , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın inşaat ve şehircilik adına önemli yasal düzenlemeler hazırladığını belirterek, "Sayın bakanın artık önüne gelen inşaat yapamayacak, müteahhit olamayacak şeklindeki açıklaması, yıllardır mücadelesini verdiğimiz sektörel kıstasların belirlenmesi bakımından büyük önem taşıyor. Firmaların mali yeterliliği ve tecrübesi doğrultusunda sınıflandırılması sektöre ivme ve kalite getirecek" dedi. MYMD Başkanı Nesim Ekinci, hem mali yeterliliği, hem de yeterli bilgi birikimine sahip olmayan isimlerin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini belirterek, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bu konuda köklü bir düzenlemeye gideceklerini açıklamasını büyük memnuniyetle karşıladık. İnşaat sektöründe eser üretenlerin, hangi kriterlere ve standartlara sahip olmaları gerektiği acilen belirlenmeli. İsteyen herkesin müteahhitlik mesleğini yapabilmesinin önüne geçilmeli" dedi.
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Ekinci: Artık önüne gelen müteahhit olamayacak
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