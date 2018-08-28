Melih Abi: Galeria esnafı sıkıntılı

Galeria'da çıkan yangında işyerlerinin çoğu kullanılamaz hale gelmişti. İşyeri sahipleri bu durumdan Enerjisa'yı sorumlu tuttu. Enerjisa görevlileri Galeria içine giremedi. Elektrik sayaçları okunamadı. Haliyle elektrik ücretleri de fatura edilemedi. Enerjisa bu durumu çözebilmek için şimdi işyeri sahiplerine yazılı evrak gönderiyor. Adana Bölge Müdürü Mehmet Bektaş imzalı yazıda görevlileri engellemelerin sona erdirilmesi isteniyor. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacak. Anlayamadım bu tepkiyi… Uyanıklık mı yapılıyor? Bırakın görevliler görevini yapsın. Sayaç okumasını engelleme hakkınız yok! Yangın ile ilgili suçlu olarak Enearjisa'yı görüyorsanız orada adliye var. Nasıl sayaçları okutmazsınız.

KURTTEPE'YE HEMEN İKİ KONTEYNIR KONULDU

Çukurova? Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Kemal Üstün aradı. Suna Kan Bulvarı'ndaki konteynır yetersizliliğine müdahale ettiklerini söyledi. Malum yere 2 konteynır daha ilave edip soruna çözüm getirdi. Başkan Soner Çetin'e ve ekibine duyarlığı yaklaşımları nedeniyle teşekkür ederim Eleştirdiğimiz gibi hizmetleri de öveceğiz tabii.