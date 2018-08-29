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Arıların saldırısına uğrayan kadın öldü

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Arıların saldırısına uğrayan kadın öldü

'İN Elbeyli ilçesinde, evinin önünde bal kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğrayan (69), hayatını kaybetti. Olay Aşağıbeylerbeyi köyünde meydana geldi. Evinin önünde dolaşan Saliha Solak, kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğradı. Arılar tarafından sokulan kadın, yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Solak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren kadının cesedi, otopsi Kurumu'na gönderildi.

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