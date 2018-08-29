Demirspor’un başarısı hepimizi sevindirdi

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kentin önemli kuruluşlarından Adana Sanayi Odası'nı (ADASO) ziyaret etti. Başkan Murat Sancak'ın yanı sıra, Adana Demirspor Kulübü 2.Başkanı İmam Gazali Hıradağı,İdari İşler Sorumlusu Tekin Taylancı,Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu, Sportif Direktör Tanju Çolak ve Büro-San Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilme Adana Sanayi Odası'nı ziyaret etti. ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ve meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Kıvanç Adana Demirspor'un kentin en önemli değerleri arasında olduğunu söyledi.

"OMUZ OMUZA DEVAM"

Tarih, kültür, sanayi ve ekonomi şehri Adana'nın aynı zamanda önemli bir futbol şehri olduğuna dikkat çeken Kıvanç, Adana Demirspor'un yanında olduklarını vurguladı. Adana iş dünyası olarak Adana Demirspor'a destek vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Kıvanç, "Mavi-lacivertli takımımızın her zaman yanında yer aldık. Kulübümüzün başarısı için her zaman ve her yerde omuz omuza olmaya devam edeceğiz." dedi.

SANCAK'TAN TEŞEKKÜR

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulüp hakkında genel bilgilendirme, kurumsallaşma çalışmaları ve Adana Demirspor'un geleceğiyle ilgili ADASO Başkanı Zeki Kıvanç'a detaylı bilgi verdi. Adana Demirspor'un yeni sezona çok iyi başladığını ve kentin mavi-lacivertli takıma artık daha çok sahip çıkması gerektiğini söyleyen Sancak, "Her zaman Adana Demirspor'un yanında olan Sanayi Odası Başkanımız Sayın Zeki Kıvanç'a bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim" diye konuştu