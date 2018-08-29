GAZİANTEP'İN Oğuzeli İlçe Belediyesi ve The Student Services (TSS) işbirliği içinde gerçekleştirilen programda öğrencilere robotik kodlama eğitimi verildi. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli Belediyesi Dündar Taşer Kütüphanesi'nde verilen Robotik Kodlama Eğitimi sonrası programa katılım sağlayan öğrencilere sertifika verdi. Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Aldıkları kısa eğitimlerle muhteşem işler çıkartan çocuklarımızı kutluyorum" dedi. Geleceğin dahilerinin Oğuzeli'nden çıkacağını söyleyen Başkan Kılıç, "Düzenlemiş olduğumuz bu programdaki amacımız farkındalık oluşturarak öğrencilerimizim içinde bulunan cevh eri çıkartmak. Eğitmenlerimizin vermiş olduğu eğitim Avrupa standartlarında. Öğrencilerimiz aldıkları bu eğitim ile en temel bilgileri en doğru şekilde kullanabilecekler. Öğrencilerimize verilen bu eğitim ile teknoloji tüketen değil, teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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