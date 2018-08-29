Rami’nin cesedi 10 kilometre uzakta bulundu

Adana'da önceki gün sulama kanalında akıntıya kalıp, kaybolan Afganistan uyruklu Rami Kebir'in cesedi, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağında ailesi ve komşuları tarafından bulundu. Atakent Mahallesi'nde suya giren Keberi'nin cesedi, kanala verilen suyun kesilmesiyle ortaya çıktı. Afgan gencin cesedini babası Muhammed Zaman Keberi ve komşuları, suya girdiği yerin 10 kilometre uzağındaki Alihocalı Mahallesi'nde buldu. Oğlunun cesedi başında gözyaşı döken baba Muhammed Zaman Keberi, fenalık geçirdi. Vatandaşlar tarafından ambulansa taşınan baba Keberi'ye sağlık görevlileri müdahale etti. Afganistan'dan Türkiye'ye yaklaşık 1 ay önce geldikleri öğrenilen Keberi ailesinin, olayın yaşandığı günün sabahında Göç İdaresi Müdürlüğü'nden kimliklerini yeni aldıkları ortaya çıktı. Talihsiz genç Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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