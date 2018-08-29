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Tıp eğitim programları başlıyor

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Tıp eğitim programları başlıyor

YAKIN Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi () ve yeni akademik yılında sağlık personeline, öğrencilere ve ilgili katılımcılara yönelik kısa dönemli eğitim programları düzenleyecek. Üniversitenin akademisyen ve uzmanları tarafından yürütülecek eğitimlerin birbirinden farklı alanları içerdiği ifade edildi. Eylül ayında başlayacak ve YDÜ Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilecek olan YABEM kısa dönemli tıp eğitim programları; Eğitimi, Toksikoloji Eğitimi, Travma Resustasyon Eğitimi, Temel Yaşam Desteği Eğitimi, İleri Kardiyak Yaşam Desteği Eğitimi, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Tütün Kontrolü ve Sigara Bağımlılığı Tedavisi, Thorax Anatomisi Eğitimi, Baş Boyun Anatomisi kursu gibi farklı eğitim disiplinlerini ve alanlarını kapsıyor. YABEM Müdürü Doç. Dr. Koldaş: "Çok önemli kısa dönemli eğitim programlarını sağlık profesyonellerimiz, uygulayıcılarımız, öğrencilerimiz ve ilgili katılımcılarla buluşturuyoruz" dedi.

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