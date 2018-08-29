Türkiye güçlü bir ekonomiye sahip

TÜRKİYE'NİN güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu belirten ÇEVDOSAN Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akbaş, "Ülkemizin ekonomik sıkıntı ile karşı karşıya olduğu bir gerçektir. Türkiye Cumhuriyeti bu güne kadar birçok sıkıntının üstesinden el birliği ile geldi ve bu ekonomik sorunun da üstesinden geleceğine inanıyoruz" dedi.Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugünde birlikteliğe ihtiyacı olduğunu belirten Akbaş, "İş dünyası ve milletimiz birlik beraberlik ışığında kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Devletimizin attığı adımların milletimiz ve iş dünyasının lehine olduğuna inancımız tamdır. Siyasi parti, kültür ayrımı, düşünce ayrımı gözetmeksizin bu ülke üzerinde yaşayan herkesin tek vücut, tek yürek olması gerekiyor" dedi.

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