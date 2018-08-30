Ayaş Antik Kenti gün yüzüne çıkarılacak

MERSİN'İN Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi'ndeki Elaiussa Sebaste Antik Kentinde 23'üncü dönem kazı çalışmaları 5 ayrı noktadan başladı. Kazı çalışmaları 24 Ekim tarihine kazar sürecek. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ile Bizans ve Roma dönemlerine ait nekropol, antik tiyatro, sarnıç ve su kemerlerinin bulunduğu 23'üncü dönem kazı çalışmalarında 9 işçi olmak üzere Türk ve İtalyan uzmanlardan oluşan 24 kişi görev yapacak. Kazı başkanlığını yürüten İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Annalisa Polosa, bölgenin zengin bir tarihe sahip olduğunu söyledi. Ayaş Elaiussa Sebaste Antik Kentinin çok geniş alana sahip olduğunu dile getiren Polosa, çalışmaları ile tarihi gün yüzüne çıkartma çabası içinde olduklarını belirtti. Polosa, "Çalışmalarımız boyunca Jeolojik, Adanın antik dönemine ait kullanımı, Büyük ve küçük hamamın kazı çalışması, erken dönem ve geç dönem yollarının çalışması gibi değişik kazı faaliyetlerimiz olacak'' dedi. Amaçlarının bu tür tarihi yerlerin halka açılarak vatandaşları görmesini sağlamak olduğunu ifade eden Polosa, ''Bu yıl Erdemli Belediyesi tarafından Tiyatro Festivali düzenlendi. Burada yapılan festival sayesinde birçok insan buraya kadar gelerek bu tarihi yerleri görme fırsatını buldu. Festivali Türk kazı başkan yardımcısı Dr. Asena Kızılaslanoğlu da 2 bin yıl sonra antik tiyatroda tiyatro izledi. Şimdi biz burada Uluslararası tiyatroların sahne alması için sahne alanında genişletme ve düzenleme yapacağız'' diye konuştu.

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