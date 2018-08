Başkan Şevket Can sorun dinliyor

Mersin'in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Şevket Can, kentteki çalışmaları yerinden incelerken, vatandaşlarla da bol bol sohbet etti. Şehrin daha da güzelleşmesi, kırsal mahallelerin şehirleşmesi için mücadele ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Şevket Can, Eylül ayından itibaren Aralık sonuna kadar her hafta bir veya iki hizmetin açılışını gerçekleştireceklerini ifade etti. İlçeyi karış karış gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Can, "Biz gece uyumadan, gündüz yorulmadan çalışmaya ve Tarsus'un daha yaşanabilir bir şehir olması için mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi.

