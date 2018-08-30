Doç .Dr. İrfan S. Günsel “Yeni Liderler” listesinde

YAKIN Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Forbes Türkiye'nin "Yeni Liderler" olarak gösterdiği "Genç neslin başarılı iş insanları" arasında yer aldı. İş ve ekonomi dünyasının en prestijli dergilerinden Forbes Türkiye, Eylül sayısında kapağını "Yatırım Raporu 2018" dosyasına ayırdı. Dosya konusu kapsamında "genç nesle" kulak veren Forbes Türkiye, iş dünyasının başarılı ve büyük kurumlarının ikinci, üçüncü kuşağından olan ya da kendi girişimleriyle aile şirketlerini takip eden 40 yaş altı isimlere sayfalarında yer verdi. Derginin, "Yeni Liderler" olarak gösterdiği genç isimlerden biri de YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel oldu. İrfan Günsel'in henüz 28 yaşındayken Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev aldığını hatırlan Forbes Türkiye, aradan geçen dokuz yıla mercek tutarak, "İrfan Günsel, başkanlığı boyunca önemli roller üstlendi. Bunlar arasında süper bilgisayar altyapısının, inovasyon merkezinin ve tıp fakültesinin kuruluşu ile elektrikli otomobilin üretimi gibi Günsel Ailesi'nin son dönemde hayata geçirdiği neredeyse tüm kritik yatırımlar var" diyen Forbes Türkiye, YDÜ ve Günsel Ailesi'ni farklı kılan en önemli özelliği ise "üniversite ve eğitim sektörünü merkeze alan bir girişimcilik ağı oluşturmayı başarmaları" olarak gösteriyor.

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