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’ta operasyonu

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

'ta polisin düzenlediği operasyonunda ikisi kardeş, 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ömer A.'yı uyuşturucu madde sattığı şüphesiyle takibe aldı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Mükremin Halil Caddesi'nde Ömer A.'dan uyuşturucu alan 3 kişi yakalanırken, polisleri fark eden Ömer A. kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacının sonunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun devamında Ömer A.'nın kardeşi A. da ekiplerce yakalandı. Uyuşturucu satan ağabey kardeşin narkotik dedektör köpek 'Alfi' ile yapılan üst ve ev aramalarında bir miktar uyuşturucu ile paketlemede kullanılan folyo ele geçirildi. Ömer A.'nın uyuşturucu sattığı 3 kişinin üzerinden de uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ömer A. ile kardeşi Hacı Ahmet A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
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