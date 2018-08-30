Kürekçiler gururumuz oldu

Adana Türkiye Olimpiyatlara Hazırlama Merkezi (TOHM) sporcuları Balkan Kürek Şampiyonası'nda 10 madalya alarak kentin gururu oldular. Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, 25-26 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde gerçekleştirilen Balkan Kürek Yarışları'nda milli takım forması giyen 5 Adanalı TOHM sporcularının madalya almasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"MEYVELERİNİ ALMAYA BAŞLADIK"



TOHM sporcularına yaptıkları yatırımın meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden Ataşbak, "Balkan Şampiyonu olmak her sporcunun isteğidir. Bu başarıdan dolayı sporcularımızı tebrik ediyorum. Adana olarak başarılı bir performans koyan sporcularımız inanıyorum ki gelecekte Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarında da bu başarıyı yakalayacaklardır" dedi.

MADALYA ALAN SPORCULAR



?Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nda derece alan Adana TOHM sporcuların isimleri şu şekilde: ALTIN Madalya: (GENÇ Erkekler Dört Tek): Mehmet Çapanoğlu-Halil İbrahim Güzelbay (GENÇ Kızlar Sekiz Tek Dümencili): Didem Sürer-Nigar Hatun Demiroğlu-Petek Hepsağ (GENÇ Erkekler Sekiz Tek Dümencili): Halil İbrahim Güzelbay-Mehmet Çapanoğlu GÜMÜŞ Madalya: (GENÇ Kız Tek Çifte): Petek Hepsağ BRONZ Madalya: (GENÇ Kızlar Dört Tek): Didem Sürer-Nigar Hatun Demiroğlu