600 yatak kapasiteli “Park Palace Residance” açılıyor

GİRNE Üniversitesi
Karakum Kampüsünde öğrenci ve öğretim üyelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak, üniversite misafirlerini ağırlamak amacıyla oluşturulan 15 bin metre kara büyüklüğünde, 600 yatak kapasiteli "Park Palace Residance
", 7 Eylül'de Başbakan Tufan Erhürman'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Yapımı yapımı iki yıl süren ve akıllı bina olarak tasarlanan "Park Palace Residance" içerisinde ekonomik ve rezidans tipi yurtlar, akademik lojmanlar, misafirhane, kütüphane, çalışma ve etüd salonu, sağlık merkezi, fitness merkezi, restoranlar ile öğrenciler ve öğretim görevlilerinin sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak. Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Sadıkoğlu, "Öğrencilerimizin ve öğretim görevlilerimizin yaşam standartlarını yükseltecek, ihtiyaçlarına kampüs içerisinde cevap verebilecek yatırımlar yapıyoruz" dedi.