Büyük zaferi coşkuyla kutladık

Tüm yurtta olduğu gibi Çukurova'da da30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ve heyecanla kutlandı. Adana
, Mersin, Gaziantep
, Osmaniye
, Kahramanmaraş
, Hatay, Kilis
ve Niğde
'de vatandaşlar Türk Bayrakları ile alanları doldurdular. Vatandaşlar, resmi geçit töreni sırasında askerleri alkış yağmuruna tuttu. ADANA
ADANA'DA Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törende Demirtaş, Atınç ve Sözlü, törene katılanların bayramını kutladı. Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin bir gösteri sunduğu program resmi geçit töreniyle son buldu. MERSİN
MERSİN'DE Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen kutlama programı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul eden Su, ardından beraberindeki Gürbüz ve Kocamaz ile askeri araca binip, alandaki törene katılanların bayramını tebrik etti. Program, bayrak flama grubu, askeri birlik ve muharip gazilerin geçit töreniyle sona erdi. OSMANİYE
OSMANİYE'DE de Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Aslan ve Belediye Başkanı Kadir Kara, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Vali Coşkun, "Bu zafer milletimizin tarih boyunca var olan bağımsızlık inancının, vatan ve bayrak sevgisinin ölümsüz bir ifadesi, Türk ordusunun da disiplin ve kahramanlığının göstergesidir" dedi. Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı ve Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu. Tören resmi geçit töreniyle sona erdi. HATAY
HATAY'DAKİ tören kapsamında Vali Erdal Ata, Garnizon Komutan Vekili Albay Ahmet Gürbüz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Matkap, Antakya Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ata, şeref defterini imzaladı. Vali Ata daha sonra valilik makamında tebrikleri kabul etti. Atatürk Caddesi'nde devam eden törende öğrenciler şiirler okudu, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. NİĞDE
NİĞDE'DE Atatürk Meydanı'ndaki törende, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şimşek ve Belediye Başkanı Özkan, katılımcıların bayramını kutladı. Törende Üsteğmen Kadir Gürbüz, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. Vali Şimşek, makamında bayram kutlamalarını kabul etti. Kutlamalar Öğretmen Evi'nde verilen resepsiyonla sona erdi. GAZİANTEP
GAZİANTEP 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Ali Yerlikaya, Ak Parti Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Kurmay Albay Şefik Atak, ilçe belediye başkanları, gaziler ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na bırakılmasıyla başladı. Kutlamalar, Vali Yerlikaya'nın, makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi. AHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ'TA Atatürk Meydanı'ndaki anıta çelenk konulmasıyla başlayan törende, Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fatih Kiraz ve beraberindekiler, Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği'ndeki mezarlara çiçek bıraktı. Vali Özkan, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti. Trabzon Caddesi'nde düzenlenen törene katılan Patriot Hava Savunma Sistemleri Birlik Komutanı Albay Rosario Colavare, Garnizon Komutanı Köşker'i kutladı. KİLİS
KİLİS'TE ise Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Vali Mehmet Tekinarslan, makamında protokol üyelerinin ve vatandaşların tebriklerini kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende konuşma yapan Piyade Yüzbaşı Hüseyin Aydın, Türk milletinin tarih boyunca onuruyla yaşayıp canı pahasına bile olsa değerlerinden ve ülküsünden ödün vermediğini vurguladı. Konuşmanın ardından program, halk oyunları gösterileri, şiirler okunması ve askeri birliklerin geçit töreniyle sona erdi.