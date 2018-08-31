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, kanyon, patika birarada

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Orman, kanyon, patika birarada
Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), 'in Çamlıyayla ilçesinde , patika ve kanyon yürüyüşü düzenledi. 'Üçü birarada" doğa gezisne 120 kulüp üyesi katıldı. Orman, su geçişli patika ve kanyon içerisinde 8 kilometre yürüyen doğa tutkunları, bayram sonrası gerçekleşen uzun yürüyüşü 4 saatte tamamladı. Cocak kanyonu Piynarlıbük deresinin soğuk sularında yürüyen kulüp üyeleri, derede oluşan doğal havuzların serin sularında yüzdü. Derin sularda ki geçişler ise ip emniyeti alınarak gerçekleşti. Uzun süren bir yürüyüşün ardından mola yerinde 2 katlı hamak kuruldu. Hamakta bir yandan sallanırken diğer yanda yorgunluk gideren kulüp üyeleri, doğayla başbaşa kalmanın keyfini yaşadı. PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Günlük hayatta yaşadığımız birçok stresten kurtulmanın yegane yolu doğayla başbaşa kalabilmektir. Tüm Adanalıları çevremizde ki gizli kalmış, saklı, pek bilinmeyen doğal güzellikleri görmeye, yaşamaya davet ediyoruz" dedi.
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Orman, kanyon, patika birarada
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