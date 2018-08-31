Yaşam boyu mühendislik eğitimleri başlıyor

YAKIN Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM
) ve Mühendislik Fakültesi 2018 – 2019 Akademik yılında geleceğin mühendis adaylarına, teknik ara elemanlara ve değişik mühendislik alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmeyi arzu eden katılımcılara yönelik kısa dönemli eğitim programları düzenleyecek. Eylül ayında baylayacak ve YDÜ yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan- YABEM kısa dönemli eğitim programları mobil haberleşme sağlayıcıları, doküman iyileştirme, betonarme tasarımı, ani su ısıtıcılarının kullanımı, lazerler, çevre biyoteknolojisi, sekiz bitlik ıntel mikroişlemciler ve çevre elemanları, SSPS ile veri analizleme, dökümantasyon ve iç teknik, yeşil mühendislik alanlarını kapsıyor. YABEM Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş: "Eğitimlerimizle katılımcılarımıza ve topluma yeni bir yaşam boyu öğrenme anlayışı kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.