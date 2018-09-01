Adana’nın ilk ‘Millet Bahçesi’ ekimde açılacak

Adana
'nın Yüreğir ilçesindeki Seyhan Nehri kıyısında, 130 bin metrekare üzerinde yapımına devam edilen, kentin ilk 'Millet Bahçesi
', ekim ayında açılacak. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bahçede piknik ve festival alanları, yürüyüş ile bisiklet yolları ve 3 bin ağaç olacağını belirterek, "Burası tam olarak bir yaşam alanı olacak" dedi. İNCELEMELERDE BULUNDU
Adana'nın ilk 'Millet Bahçesi'nin Yavuzlar Mahallesi
'nde, 130 bin metrekarelik alan üzerinde yapımı sürdürülürken, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, şantiyede incelemelerde bulundu. Nehir kıyısına yapılan bahçede, ailelerin rahatça vakit geçirip, piknik yapabileceğini belirten Başkan Çelikcan, "Yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra gösterilerin yapılabileceği festival alanı da burada hizmete girecek. Emeklilerin verimli vakit geçirebileceği tesis ve kütüphane yapıyoruz" dedi. "ÜÇ BİN AĞAÇ YER ALACAK"
Adana halkının 'Millet Bahçesi'nde eğlenceli saatler geçirebileceklerini kaydeden Çelikcan, "Gördüğünüz gibi Seyhan Nehri'nin hemen kıyısındayız. Yani burası tam olarak bir yaşam alanı olacak. Tesisler tamamen ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca merkezi olmasından dolayı ulaşım da çok kolay olacak. Kenar mahallelerden de zaman zaman vatandaşlarımızı buraya servisle getireceğiz. 3 bin ağacın yer alacağı bahçemiz, ekim ayında hizmete açılacak" şeklinde konuştu.