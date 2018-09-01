Araştırmacı doktorun hedefi: Kolon kanserine çare bulmak

MERSİN
'İN Tarsus ilçesindeki özel bir hastanede görev yapan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt
'un geliştirdiği tedavi yöntemleri, uygulamalar ve ortaya attığı fikirler dünyanın ilgisini çekiyor. Şimdiye kadar 3 yöntem geliştiren, insan bağırsağında bulunan bir bakteriyle ilgili bir fikir ortaya atan ve son olarak aynı bakteri hakkında kapsamlı bir makale yazan Uzm. Dr. Bozkurt, ABD, İtalya ve Japonya'daki tıp kuruluşlarından birçok ödül ve davet aldı. Bozkurt'un şimdi ki hayali, kolon kanser
ine çare bulmak. Dr. Bozkurt ilk olarak 2017'nin Ocak ayında, bir hastanın kalınbağırsağındaki 'psödomembronöz enterekolit enfeksiyon' olan bölgesine "vancomisin" adlı antibiyotiği enjektörle sıktı ve iltihap kurudu. Dr. Bozkurt 2017'nin Nisan ayında ise siroz hastalığı ve yemek borusu varis kanaması şikâyeti olan hastanın kanamalı bölgesine "Hızlı kanama durdurucu karışım ve ilacı" endoskopik yöntemle enjektör yardımıyla uyguladı ve ağızdan içirdi. İlk kez uygulanan yöntem hastayı iyileştirdi. Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt 2017'nin mayıs ayında ise 12 parmak bağırsağındaki ülser kanaması olan hastaya endoskopik yöntem kullanarak, enjektörle "Hızlı kanama durdurucu" karışım sıktı ve ayrıca ilacı içirdi. Bu teknikle kanama durdu.