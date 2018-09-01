Gana’yı Türk lezzetleri sardı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri
(GAİB) tarafından Gana
'da düzenlenen ve 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali büyük ilgi gördü. Türkiye Hububat Bakliyat Sektör Kurulu ve Konsey Başkanı Mahsum Altunkaya ilki Gana'da düzenlenen Türk Lezzetleri Festivali'nin, sektör için
hedef ülkeler olan Rusya, Somali
, Çin ve Cibuti'de de düzenleneceğini açıkladı. Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerin tanıtımını yaparak tüketimlerini arttırmak amacıyla ilk etapta beş hedef ülke seçtiklerini bildiren Altunkaya, "İlk tanıtım çalışmamızı Batı Afrika
'da yer alan ve güçlü bir ekonomiye sahip olan Gana'da gerçekleştirdik. Gana'da 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali düzenleyerek makarna, bulgur, bakliyat ve bitkisel yağlarımızın tanıtımını sağladık. Gana mutfak kültürünün önemli yemeklerini de ürünlerimizle yaparak ilgi gördük" dedi. HALKA DAĞITILDI
Festival kapsamında başkentin farklı bölgelerinde de mobil mutfaklarla Türk yemekleri halka dağıtıldı. Başkent Akra'da verilen gala yemeğinde ise konuklara makarna, kısır, mercimek çorbası, etli bulgur pilavı, yaprak sarması, bulgur tatlısı ikram edilirken Ganalı ünlü şefler de Ganalı mutfağının önemli yemeklerini bulgurla yaparak ikram etti.