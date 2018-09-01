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’yı Türk lezzetleri sardı

Afrika’nın önemli ülkelerinden ’da Türk Lezzetleri Festivali düzenledi. Hububat- Bakliyat sektörünün tanıtımı amacıyla düzenlenen festival ilgi gördü

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
Gana’yı Türk lezzetleri sardı
(GAİB) tarafından 'da düzenlenen ve 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali büyük ilgi gördü. Türkiye Hububat Bakliyat Sektör Kurulu ve Konsey Başkanı Mahsum Altunkaya ilki Gana'da düzenlenen Türk Lezzetleri Festivali'nin, sektör i hedef ülkeler olan Rusya, , Çin ve Cibuti'de de düzenleneceğini açıkladı. Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerin tanıtımını yaparak tüketimlerini arttırmak amacıyla ilk etapta beş hedef ülke seçtiklerini bildiren Altunkaya, "İlk tanıtım çalışmamızı 'da yer alan ve güçlü bir ekonomiye sahip olan Gana'da gerçekleştirdik. Gana'da 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali düzenleyerek makarna, bulgur, bakliyat ve bitkisel yağlarımızın tanıtımını sağladık. Gana mutfak kültürünün önemli yemeklerini de ürünlerimizle yaparak ilgi gördük" dedi.

HALKA DAĞITILDI
Festival kapsamında başkentin farklı bölgelerinde de mobil mutfaklarla Türk yemekleri halka dağıtıldı. Başkent Akra'da verilen gala yemeğinde ise konuklara makarna, kısır, mercimek çorbası, etli bulgur pilavı, yaprak sarması, bulgur tatlısı ikram edilirken Ganalı ünlü şefler de Ganalı mutfağının önemli yemeklerini bulgurla yaparak ikram etti.
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Gana’yı Türk lezzetleri sardı
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