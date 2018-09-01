Yılda 35 milyon metreküp su akacak

HATAY İçme Suyu
Arıtma Tesisinde sona gelindiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın
, "Proje ile Hatay merkez ve Samandağ ilçelerine bağlı 16 mahalleye yılda 35 milyon metreküp arıtılmış içme ve kullanma suyu temin edilecektir. Bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Ülkede içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlasının DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılandığının altını çizen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, '81 İlimiz için 'İçme suyu Eylem Planı" nı hazırladık. Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin ve ilçelerimizin 2040-2050- 2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturuyoruz" diye konuştu.