Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Yılda 35 milyon metreküp su akacak

Yılda 35 milyon metreküp su akacak

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
Yılda 35 milyon metreküp su akacak
HATAY Arıtma Tesisinde sona gelindiğini belirten DSİ Genel Müdürü , "Proje ile Hatay merkez ve Samandağ ilçelerine bağlı 16 mahalleye yılda 35 milyon metreküp arıtılmış içme ve kullanma suyu temin edilecektir. Bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Ülkede içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlasının DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılandığının altını çizen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, '81 İlimiz için 'İçme suyu Eylem Planı" nı hazırladık. Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin ve ilçelerimizin 2040-2050- 2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturuyoruz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yılda 35 milyon metreküp su akacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN