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Cansız bedeni, 10 kilometre uzakta çıkarıldı

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Cansız bedeni, 10 kilometre uzakta çıkarıldı

AYAKLARINI suya sokmak istediği sırada dengesini kaybedip, sulama kanalına düşen 'un (14) cansız bedeni, yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Alihocalı Mahallesi'nde bulundu. Kanal içerİsinde ceset olduğunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Polisler tarafından sudan çıkarılan cesedin, öğlen saatlerin sulama kanalında kaybolan Atakan Karatosun'a ait olduğu saptandı. Karatosun'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Cansız bedeni, 10 kilometre uzakta çıkarıldı
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