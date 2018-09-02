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Memnuniyet yüzde 90 ‘a ulaştı

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Memnuniyet yüzde 90 ‘a ulaştı

SAĞLIK alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarla dünya standartlarında hizmet veren Şehir Hastanesi, hasta, refakatçi ve personel için çıkarılan yemeklere yüksek kalitede standart getirdi. Bu kapsamda, her 3 ayda bir anket yaparak, istek ve taleplerin değerlendirildiği uygulama, hastane yemeklerine karşı kamuoyunda var olan ön yargıları da yıktı. Son ankette, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyet oranı yüzde 96,27, sağlık ve şirket çalışanları dahil genel ortalama memnuniyet oranı ise 87,93 olarak tespit edildi. Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, bin 550 yataklı ve yüzde 85 doluluk oranıyla hizmet veren hastanelerinde tedavi gören hastalar ve yakınlarına sunulan yemeklerin, büyük bir titizlik ve özenle hazırlandığını söyledi.

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Memnuniyet yüzde 90 ‘a ulaştı
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