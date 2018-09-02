Stajlarını Eden Projesi’nde gerçekleştirecekler

YAKIN Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Özden Fuller, İngiltere'nin Cornwall kentinde dünyanın çeşitli yerlerinden getirilen binlerce bitki türünün toplandığı yapay biyom sergisi Eden Projesi'ni ziyaret ederek resmi toplantılar gerçekleştirdi. Doç. Dr. Dr. Fuller, ziyareti sırasında Eden Projesi Akdeniz Biyom Sorumlusu Catherine Cutler ile toplantı yaptı. Toplantı sonucunda, YDÜ Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencileri, 2018- 2019 Akademik yılı güz döneminden itibaren uygulamalı fidanlık stajlarını Eden Projesi'nde gerçekleştirebileceği belirtildi.

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