Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Evlilik yolunda ilk adımı attılar

Evlilik yolunda ı attılar

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018
Evlilik yolunda ilk adımı attılar
'İN Anamur ilçesinin önde gelen Tahtabaş ve Özaltun ailelerinin çocukları Burcu ve Ergün evlilik yolunda larını attı. Türkiye Genç İş Adamları Derneği () Danışmanı Ergün Özaltun ile fizyoterapist Burcu Tahtabaş'ın nişan yüzüklerini Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Türe ile TÜGİAD Başkanı Ali birlikte taktı. Müzik öğretmeni Hasan Doludeniz'in birbirinden anlamlı müzik ve şarkılarıyla sahneyi boş bırakmayan davetliler geç saatlere kadar Burcu ve Ergün'ün mutluluğuna ortak oldular
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evlilik yolunda ilk adımı attılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN