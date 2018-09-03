Evlilik yolunda ilk adımı attılar

MERSİN
'İN Anamur ilçesinin önde gelen Tahtabaş ve Özaltun ailelerinin çocukları Burcu ve Ergün evlilik yolunda ilk adım
larını attı. Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD
) Danışmanı Ergün Özaltun ile fizyoterapist Burcu Tahtabaş'ın nişan yüzüklerini Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Türe ile TÜGİAD Başkanı Ali birlikte taktı. Müzik öğretmeni Hasan Doludeniz'in birbirinden anlamlı müzik ve şarkılarıyla sahneyi boş bırakmayan davetliler geç saatlere kadar Burcu ve Ergün'ün mutluluğuna ortak oldular