Her kesimden, her yaştan katılımcıya açık eğitim programı

YAKIN Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ve İletişim Fakültesi 2018 – 2019 Akademik yılında toplumun her kesiminden ve her yaştan katılımcıya açık kısa dönemli eğitim programları düzenleyecek. YDÜ akademisyen ve uzmanları tarafından yürütülecek eğitimler iletişim ve medya çalışmalarının farklı alanlarını içeriyor. Kısa dönemli eğitimler ve sertifika programları bu ay içinde YDÜ yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Sertifika programları; pazarlama ilkeleri, barış dilini anlamak, semiyotik analiz, temel grafik tasarım, marka kimliği tasarımı etkili iletişim, stüdyo fotoğrafçılığı, siyasal iletişim, film çözümlemeleri atölyesi, kurumsal iletişim yönetimi, illüstrasyon, radyo program yapımı, Diksiyon ve hitabet, halkla ilişkiler çalışmalarında kurumsal sosyal sorumluluk gibi farklı konuları kapsıyor. YABEM Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, " İletişim çağında iletişimin farklı lanlarında çok yönlü, kapsamlı ve amaç odaklı yaşam boyu eğitim programlarını tasarlayıp hayata geçiriyoruz" dedi.

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